Любовь, которая имеет цену: Более 40 пар наградили в российском регионе за 70 лет брака

В Челябинской области 43 супружеские пары, прожившие вместе 70 лет, получили по 150 тысяч рублей. Выплаты предоставляются в рамках регионального закона о знаке отличия «Семейное счастье».

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе министерства социальных отношений региона, с момента начала действия закона в 2024 году знаком были награждены 43 пары, отметившие 70-летие совместной жизни. Каждой семье вместе с наградой выплатили по 150 тысяч рублей.

В регионе предусмотрены выплаты к разным юбилеям семейной жизни. За 50 лет брака полагается 50 тысяч рублей, за 60 лет — 100 тысяч, а за 70 лет — 150 тысяч рублей. Получить знак отличия могут пары, прожившие в Челябинской области не менее 15 лет.

Только в 2026 году 70-летний юбилей совместной жизни отметили десять семей. Среди них пары из Челябинского, Миасского, Верхнеуфалейского, Озерского и Южноуральского городских округов, а также Чесменского и Коркинского муниципальных округов.

Таким образом, число супружеских пар, получивших в регионе максимальную выплату за 70-летие совместной жизни, с 2024 года достигло 43.

А ранее в России предложили ввести бабушкин и дедушкин капитал для поддержки семей. Новая выплата помогла бы старшим родственникам активнее включаться в заботу о внуках.