Испанский офицер НАТО потерял допуск к секретной информации после отношений с гражданкой Великобритании и Польши Яниной Уайт, которая родилась в СССР. Женщина утверждает, что военный несколько раз проводил её на военные объекты альянса. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Знакомство военного с Яниной Уайт произошло в 2024 году через Tinder. На тот момент испанец служил в Командовании морских сил союзников в британском Хартфордшире, которое занимается наблюдением за российскими подводными лодками и нефтяными танкерами. Отношения пары быстро переросли в совместную жизнь. Возлюбленные съехались и завели общий банковский счёт, а офицер однажды оформил для женщины специальный пропуск на военную базу, куда пригласил её на праздник.

Позже Уайт вместе с испанцем побывала в штаб-квартире НАТО в Португалии. По её словам, мужчина в тот период участвовал там в мероприятии, посвящённом вопросам обороны, а она находилась на территории объекта вместе с ним. Женщина утверждает, что к закрытым сведениям доступа не имела. Всё время пребывания на территории штаба, по её словам, прошло довольно обыденно: два дня она провела у бассейна и с кофе, поскольку ей было нечем заняться.

Тем не менее отношения военнослужащего с Уайт вызвали вопросы у его руководства. После этого в отношении офицера начали проверку, приостановили его доступ к секретным данным и аннулировали пропуск моряка. Последствия расследования, как утверждает Уайт, серьёзно отразились на личной жизни мужчины. Он жаловался на игнорирование со стороны коллег, а друзья перестали общаться с его детьми от первого брака.

Кроме того, женщина заявила, что в 2025 году испанец пытался покончить с собой. При этом точное место рождения Уайт в СССР не раскрывается.

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