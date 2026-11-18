В петербургском СИЗО-1 перехватили необычную передачу для 24-летнего арестанта. Его возлюбленная попыталась доставить молодому человеку 25,6 грамма марихуаны, замаскировав наркотик под обычный табак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Посылка не прошла обязательный досмотр. Сотрудники изолятора обнаружили подозрительное содержимое в табачной упаковке и отправили его на исследование.

Экспертиза подтвердила, что в пачке находилась марихуана. Запрещённое вещество изъяли, так что до адресата подарок от возлюбленной не добрался.

По факту попытки передачи наркотиков проводится проверка. О возможных последствиях для девушки пока не сообщается.