Любовь с подвохом: Девушка спрятала марихуану в табак для своего парня-арестанта
В Петербурге девушка пыталась передать 25,6 грамма марихуаны в СИЗО
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В петербургском СИЗО-1 перехватили необычную передачу для 24-летнего арестанта. Его возлюбленная попыталась доставить молодому человеку 25,6 грамма марихуаны, замаскировав наркотик под обычный табак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Посылка не прошла обязательный досмотр. Сотрудники изолятора обнаружили подозрительное содержимое в табачной упаковке и отправили его на исследование.
Экспертиза подтвердила, что в пачке находилась марихуана. Запрещённое вещество изъяли, так что до адресата подарок от возлюбленной не добрался.
По факту попытки передачи наркотиков проводится проверка. О возможных последствиях для девушки пока не сообщается.
Ранее Life.ru рассказывал о попытке пронести наркотики в подмосковную колонию, где отбывает наказание экс-генерал Иван Попов. Тогда запрещённые вещества обнаружили у младшего инспектора учреждения. Как выяснилось, сотрудник согласился доставить свёртки одному из осуждённых за 45 тысяч рублей. В другом случае, о котором писал Life.ru, во французской тюрьме при обыске нашли наркотики, телефоны и даже надувной бассейн. Происхождение последнего так и осталось загадкой.
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