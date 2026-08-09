Отдых по-французски: В тюремной камере нашли надувной бассейн и целый набор контрабанды

Неожиданную находку сделали сотрудники французской тюрьмы во время масштабной проверки камер. В пенитенциарном центре Экс-Люин обнаружили надувной бассейн, а вместе с ним наркотики, телефоны и другую запрещённую электронику. Об этом сообщил союз FO Justice.

Вечером 5 августа проверка прошла в корпусе C учреждения на юге Франции. Сотрудники обследовали первый и второй этажи здания. К операции привлекли региональные группы вмешательства и безопасности, специальную досмотровую команду и работников самого пенитенциарного центра.

Всего из камер изъяли 38,65 грамма наркотических веществ. Кроме того, надзиратели нашли 12 мобильных телефонов, три SIM-карты, 14 зарядных устройств и столько же кабелей. Список запрещённых предметов оказался ещё длиннее. Среди обнаруженного оказались две флешки, ключ для IPTV, умные часы, один наушник и электронный браслет.

Однако больше всего сотрудников удивила совсем не электроника. В одной из камер обнаружился надувной бассейн, происхождение которого пока остаётся загадкой. Также не сообщается, какого размера была конструкция, наполняли ли её водой и каким образом такой предмет удалось пронести в режимное учреждение. Не установлена и личность владельца необычной находки.

Профсоюз работников юстиции поблагодарил сотрудников, участвовавших в операции, но одновременно призвал проводить подобные рейды на регулярной основе. Представители FO Justice также потребовали усилить защиту тюрем от беспилотников, которые могут использоваться для доставки заключённым запрещённых предметов. Информации о дисциплинарных мерах или новых уголовных делах после обыска пока не поступало.

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