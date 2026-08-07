В Британии сотрудницу тюрьмы посадили за связь с «латышским Пабло Эскобаром»

Сотрудницу британской тюрьмы Джавин Квамбу приговорили к восьми месяцам лишения свободы за романтические отношения с осуждённым Робертом Соколовом, известным как «латышский Пабло Эскобар». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на материалы суда.

По данным издания, Квамба работала в тюрьме HMP Fosse Way в Лестере. Менее чем за четыре месяца она обменялась с заключённым более чем 12 тысячами сообщений, многие из которых носили откровенный характер. При этом женщина отрицала, что между ними были сексуальные отношения.

Роберт Соколов. Фото © Lincolnshire Police

Следствие также установило, что сотрудница исправительного учреждения получала денежные переводы от матери и сестры Соколова. Пока он находился в тюрьме, на её счёт поступило более четырёх тысяч фунтов стерлингов, причём выплаты продолжились и после перевода заключённого в иммиграционный центр.

На одном из предыдущих заседаний Квамба признала вину в совершении должностного преступления, а также в незаконной передаче фотографий и аудиозаписей из тюрьмы. Судья заявил, что её действия «наносят удар по самому сердцу системы уголовного правосудия» и создают риск шантажа сотрудников со стороны заключённых.

Мать и сестра Соколова также признали вину по связанным эпизодам. Одной назначили общественные работы, второй — условное наказание. Сам Соколов ранее был осуждён за участие в организованной группе, занимавшейся поставками героина и крэк-кокаина, и в январе 2023 года получил шесть лет и два месяца лишения свободы.