11 августа, 10:26

Скандал в тюрьме: Надзиратель завела романы с тремя заключёнными и обокрала их

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В США бывшая надзирательница тюрьмы из Пенсильвании столкнулась с серьёзными обвинениями. По информации CBS News, 35-летняя Кристина Миллер завела романы с тремя заключёнными из исправительного учреждения SCI Forest в Мариенвилле и использовала их в своих преступных целях.

Согласно обвинительному заключению, с 2020 по 2023 год Миллер неоднократно вступала в сексуальные связи с осуждёнными. Более того, она похитила их личные данные, которые затем передала сообщнику для реализации мошеннических схем.

В начале августа текущегно года ей предъявили обвинения в сексуальном насилии, преступлениях с использованием компьютера, сговоре с целью хищения личных данных, сговоре с целью кражи и других правонарушениях. Миллер находится под арестом, ей назначен залог в 100 тысяч долларов (7,9 миллиона рублей).

Ольга Сливченко
