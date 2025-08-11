Скандал в тюрьме: Надзиратель завела романы с тремя заключёнными и обокрала их
В США бывшая надзирательница тюрьмы из Пенсильвании столкнулась с серьёзными обвинениями. По информации CBS News, 35-летняя Кристина Миллер завела романы с тремя заключёнными из исправительного учреждения SCI Forest в Мариенвилле и использовала их в своих преступных целях.
Согласно обвинительному заключению, с 2020 по 2023 год Миллер неоднократно вступала в сексуальные связи с осуждёнными. Более того, она похитила их личные данные, которые затем передала сообщнику для реализации мошеннических схем.
В начале августа текущегно года ей предъявили обвинения в сексуальном насилии, преступлениях с использованием компьютера, сговоре с целью хищения личных данных, сговоре с целью кражи и других правонарушениях. Миллер находится под арестом, ей назначен залог в 100 тысяч долларов (7,9 миллиона рублей).
