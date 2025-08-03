Российский блогер угодил в тюрьму в Паттайе из-за видео боёв и похорон тайского солдата

В Таиланде полиция взяла под стражу российского блогера, который снимал на видео и выкладывал в Сети кадры боевых действий на границе с Камбоджей, сообщает Mash. Речь идёт о 49-летнем уроженце Тверской области Тимуре Збарском. Сейчас ему грозит депортация.

Как установили тайские следователи, мужчина успел проехать 150 километров вдоль границы, снимая работу ПВО и миномётные обстрелы. Местные дружинники несколько раз останавливали Збарского, но ему удавалось договориться и его отпускали. Россиянина задержали только в Паттайе, он отправлен в местную тюрьму в ожидании депортации.