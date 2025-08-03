Российский блогер угодил в тюрьму в Паттайе из-за видео боёв и похорон тайского солдата
Mash: В Паттайе задержали тверского блогера Збарского за съёмку боёв с Камбоджей
Тимур Збарский. Обложка © Telegram / Mash
В Таиланде полиция взяла под стражу российского блогера, который снимал на видео и выкладывал в Сети кадры боевых действий на границе с Камбоджей, сообщает Mash. Речь идёт о 49-летнем уроженце Тверской области Тимуре Збарском. Сейчас ему грозит депортация.
Как установили тайские следователи, мужчина успел проехать 150 километров вдоль границы, снимая работу ПВО и миномётные обстрелы. Местные дружинники несколько раз останавливали Збарского, но ему удавалось договориться и его отпускали. Россиянина задержали только в Паттайе, он отправлен в местную тюрьму в ожидании депортации.
Збарский уже удалил свои аккаунты в соцсетях, где ранее выкладывал виды опустевших городов на границе, последствия обстрелов, разбитые магазины, дома и больницы. Также он заснял похороны тайского солдата, погибшего в боях.
Напомним, Таиланд и Камбоджа согласовали срочное прекращение боевых действий днём 28 июля. На тот момент обе стороны подтвердили готовность к диалогу для снижения напряжённости. Однако уже на следующий день таиландское руководство обвинило противника в нарушении режима прекращения огня. К слову, обострение отношений началось между странами 24 июля, причина — спорные территории. В результате столкновений на границе уже погибло не менее 16 человек. Некоторые источники сообщают о 22 жертвах.