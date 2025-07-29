Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении прекращения огня

Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщил заместитель представителя армии Ритча Суксуванон.

«После объявления перемирия поступили сообщения о нарушениях в районе Фу Макуа, которые вызвала камбоджийская сторона. Это привело к перестрелке, продолжающейся до утра», — приводит его комментарий Франс Пресс.

Суксуванон также добавил, что столкновения произошли в районе Сам Тэт и длились до 5:30 (1:30 по московскому времени).