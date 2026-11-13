Свадебный фотограф из Северной Ирландии Кэролайн Смайт за 14 лет работы сняла лишь одну свадьбу, которая проходила в пятницу, 13-го. По её мнению, пары стараются избегать этой даты из-за суеверий и опасений, что несчастливое число может повлиять на будущий брак. Об этом пишет The Guardian.

Смайт работает фотографом и ведущей свадебных церемоний в городе Ларн. Единственная свадьба, которую она снимала в пятницу, 13-го, состоялась в сентябре 2013 года. Более того, именно с неё началась профессиональная карьера женщины.

«Возможно, люди боятся, что это дурное предзнаменование для их брака», — предположила фотограф.

Похожую тенденцию замечают и организаторы свадеб. По словам координатора мероприятий британского отеля Burnham Beeches Скай Макгуайр, там нет ни одного бронирования свадьбы на пятницу, 13-го, в 2026–2029 годах. Одна из пар даже перенесла торжество с 13 на 14 августа, когда выяснилось, что желаемая дата приходится на несчастливый, по их мнению, день.

При этом суеверия отражаются не только на свадебной индустрии, но и на ценах. По данным сервиса Kayak, авиабилеты с вылетом в пятницу, 13 июня 2025 года, стоили в среднем на 16% дешевле, чем в другие дни того же месяца. Разница составляла около 66 фунтов стерлингов. Однако такая экономия зависит от конкретных рейсов и спроса.

The Guardian также приводит данные британского агентства Homebuyer.Agency: в 2026 году медианная стоимость жилья, сделки по которому завершались в пятницу, 13-го, составляла 275 тысяч фунтов против 290 тысяч фунтов в целом за год. Разница достигала 5,2%, хотя сами цифры не доказывают, что снижение связано исключительно с суевериями.

Ранее Life.ru рассказывал, что можно и чего нельзя делать в пятницу, 13-го, согласно народным приметам. Многие распространённые запреты касаются именно важных начинаний, путешествий и финансовых решений.