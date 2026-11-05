На Украине становится всё сложнее находить людей, готовых добровольно вступить в Вооружённые силы страны. За годы боевых действий население устало от конфликта, а заменить обязательную мобилизацию добровольным набором сейчас невозможно. Об этом заявил депутат Верховной рады Фёдор Вениславский в интервью изданию LIGA.net.

«Люди на пятом году войны устали, и желающих добровольно пойти в Вооружённые силы, к большому сожалению, нет», — сказал парламентарий.

Вениславский, входящий в парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, отметил, что украинская система мобилизации нуждается в изменениях. Однако проводить реформу необходимо осторожно, поскольку быстро перейти на комплектование армии исключительно добровольцами не получится.

По словам депутата, у властей нет простого решения проблемы нехватки военнослужащих. Он считает, что изменения должны учитывать как потребности армии, так и растущую усталость общества от продолжительных боевых действий.

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