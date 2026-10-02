Люди живой цепью спасли водителя из тонущего УАЗа в Курганской области

Правоохранители и очевидцы выстроились в живую цепь, чтобы спасти 76-летнего водителя из тонущего УАЗа в Курганской области. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в Катайске возле Спортивного переулка. По предварительным данным, пенсионер не справился с управлением, после чего внедорожник съехал в реку Исеть, перевернулся и начал уходить под воду.

Водитель оказался заблокирован в затопленном салоне вниз головой. Прибывшие автоинспекторы вместе с сотрудниками Росгвардии и местными жителями взялись за руки и добрались до автомобиля, после чего помогли мужчине выбраться. Пострадавшего с травмами доставили в районную больницу. После оказания медицинской помощи он отказался от госпитализации.

Освидетельствование показало 0,850 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, выяснилось, что ранее пенсионера уже лишали водительских прав за нетрезвую езду. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. УАЗ изъяли и отправили на специализированную стоянку.

Ранее в Дагестане прохожие вытащили женщину с ребёнком из тонущего автомобиля. Машина провалилась под лёд и быстро начала уходить под воду. Очевидцы забрались на крышу автомобиля и передали малыша на берег, а затем помогли выбраться его матери.