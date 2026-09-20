Люлька для взрослых не спасёт? Сомнолог оценил необычный способ борьбы с бессонницей

Укачивание не стоит рассматривать как надёжный способ борьбы с бессонницей у взрослых. Об этом в интервью радио Sputnik заявил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Специалист рассказал об экспериментах с кроватями, способными ритмично раскачиваться во время сна. По его словам, в одном из исследований выраженного положительного влияния такой стимуляции на качество отдыха обнаружить не удалось.

«Учёные действительно изготовили кровать, которая раскачивается в различных направлениях, и изучали сон людей, которые в этой кровати какое-то время находились», — рассказал Полуэктов. Он отметил, что результаты этой работы не показали ожидаемого эффекта.

Сомнолог объяснил, что у младенцев ритмичное укачивание способно действовать успокаивающе за счёт стимуляции вестибулярной системы. У взрослых, по его оценке, этот механизм выражен значительно слабее и не гарантирует более быстрого засыпания или крепкого сна.

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