Мадьяр: Венгрия не готова поддержать выделение Украине ста миллиардов евро
Петер Мадьяр. Обложка © ТАСС / IMAGO / Florian Gaertner
Венгрия не намерена поддерживать предложение о выделении Украине до 100 миллиардов евро в рамках нового семилетнего бюджета Евросоюза. Премьер-министр страны Петер Мадьяр объяснил позицию Будапешта сложной финансовой ситуацией и несоразмерной нагрузкой на национальный бюджет.
По словам главы правительства, предложенный вариант бюджета может сделать Венгрию одним из крупнейших чистых плательщиков ЕС в расчёте на душу населения. Мадьяр подчеркнул, что финансовый вклад страны должен соответствовать её экономическим возможностям.
Венгерский премьер также выступил против увязывания дальнейшей помощи Киеву с переговорами о долгосрочном бюджете объединения. По его мнению, эти вопросы необходимо рассматривать отдельно.
Резерв для Украины объёмом до 100 миллиардов евро предусмотрен в проекте бюджета ЕС на 2028–2034 годы, представленном председателем Евросовета Антониу Коштой. Окончательное согласование документа пока не состоялось.
Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия, Чехия и Словакия выступили против нового кредита Украине на 45 миллиардов евро. По итогам саммита в Брюсселе 27 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что предложение Еврокомиссии поддержали 24 страны ЕС. К вопросу о финансировании Киева европейские лидеры намерены вернуться в декабре.