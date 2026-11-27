Венгрия не намерена поддерживать предложение о выделении Украине до 100 миллиардов евро в рамках нового семилетнего бюджета Евросоюза. Премьер-министр страны Петер Мадьяр объяснил позицию Будапешта сложной финансовой ситуацией и несоразмерной нагрузкой на национальный бюджет.

По словам главы правительства, предложенный вариант бюджета может сделать Венгрию одним из крупнейших чистых плательщиков ЕС в расчёте на душу населения. Мадьяр подчеркнул, что финансовый вклад страны должен соответствовать её экономическим возможностям.

Венгерский премьер также выступил против увязывания дальнейшей помощи Киеву с переговорами о долгосрочном бюджете объединения. По его мнению, эти вопросы необходимо рассматривать отдельно.

Резерв для Украины объёмом до 100 миллиардов евро предусмотрен в проекте бюджета ЕС на 2028–2034 годы, представленном председателем Евросовета Антониу Коштой. Окончательное согласование документа пока не состоялось.