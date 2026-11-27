Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказались недовольны итогами саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором не удалось согласовать ключевые финансовые решения. Об этом пишет Politico, описывая атмосферу заключительной пресс-конференции европейских руководителей.

По наблюдениям журналистов издания, Кошта и фон дер Ляйен выглядели измотанными и раздражёнными. После коротких вступительных выступлений они ответили всего на три вопроса журналистов, а пресс-конференция завершилась через 11 минут.

Главным камнем преткновения стал многолетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы. Страны объединения не смогли договориться о его общем объёме, распределении расходов и новых источниках поступлений. Часть государств настаивает на дополнительном сокращении затрат, другие выступают против урезания финансирования сельского хозяйства и регионального развития.

Не удалось достичь согласия и по дополнительному кредиту Украине на 45 миллиардов евро. Предложение Еврокомиссии поддержали 24 государства, однако Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в новом механизме. Болгария согласилась поддержать только невоенную часть помощи. К этому вопросу лидеры ЕС намерены вернуться в декабре.

Таким образом, Брюсселю пока не удалось согласовать ни финансовые обязательства на следующие семь лет, ни дополнительную поддержку Киева на 2027 год. Переговоры по обоим направлениям продолжатся в ближайшие недели.

Ранее Life.ru рассказывал, как европейские дипломаты обвиняли Кошту в провале предыдущих переговоров лидеров ЕС. Собеседники Politico критиковали председателя Евросовета за организацию обсуждений и неспособность удержать ход саммита под контролем. Тогда разногласия также касались бюджета и распределения финансовых обязательств между странами объединения.