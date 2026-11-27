Лидеры Евросоюза не смогли согласовать дополнительный кредит Украине объёмом до 45 млрд евро на 2027 год. К этому вопросу главы государств и правительств ЕС вернутся на декабрьском саммите. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции встречи в Брюсселе.

По словам Кошты, предложение Еврокомиссии поддержали 24 страны объединения. При этом Болгария согласилась участвовать только в невоенной части финансирования.

«24 страны ЕС поддержали предложение Еврокомиссии по дополнительному финансированию Украины на 45 млрд евро. Одна из них — Болгария — поддержит только невоенную составляющую этого финансирования, которая будет предназначена для регионов, где проживает их национальное меньшинство. Мы вернёмся к этому вопросу на саммите в декабре», — сообщил Кошта.

Венгрия, Чехия и Словакия не изменили позицию и не поддержали участие в предлагаемом механизме. Болгарский премьер Румен Радев ранее уточнял, что София готова участвовать в предоставлении Украине до 20 млрд евро на бюджетную поддержку, но не намерена финансировать военные нужды Киева.

Еврокомиссия предложила выделить Украине до 45 млрд евро дополнительной помощи в 2027 году. Из этой суммы до 25 млрд планируется направить на военные нужды, ещё до 20 млрд — на бюджетную поддержку

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что лидеры стран Евросоюза не смогли согласовать финансирование помощи Украине из общего бюджета объединения. При этом Мерц подчеркнул, что не намерен отказываться от своей позиции: финансовую поддержку Киева, по его мнению, должны обеспечивать все 27 государств Евросоюза. Обсуждение этого вопроса продолжилось в рамках заключительного раунда переговоров лидеров.