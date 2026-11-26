Лидеры Евросоюза не смогли достичь соглашения по семилетнему бюджету на 2028–2034 годы на саммите в Брюсселе. Переговоры по финансовому плану продолжатся в декабре. Об этом сообщил журналистам на полях встречи дипломатический источник.

До этого лидерам предстоят отдельные консультации по различным аспектам финансового плана. При этом позиции стран остаются далёкими друг от друга, отметил дипломатический источник.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее рассчитывал добиться согласования бюджета в ближайшие недели. Однако первый раунд обсуждений не привёл к компромиссу: участники встречи выслушали позиции друг друга, после чего перешли к отдельным консультациям.

Ранее Politico ожидал скандала на саммите Евросоюза из-за Украины. Издание вынесло в заголовок прогноз «кровавой бани» на саммите, подчёркивая масштаб предстоящей борьбы за распределение европейских средств. Главная проблема заключается в отсутствии единства между государствами Евросоюза. По оценке Politico, разногласия настолько глубоки, что переговоры потребуют серьёзных усилий со стороны председателя Евросовета.