Лидеры Евросоюза собрались в Брюсселе на двухдневные переговоры по семилетнему бюджету объединения, однако участники встречи пока не готовы идти на компромисс. Председателю Европейского совета Антониу Коште предстоит преодолеть серьёзные разногласия между странами, чтобы добиться согласования финансового плана в ближайшие недели. Об этом говорится в материале Politico.

Издание вынесло в заголовок прогноз «кровавой бани» на саммите, подчёркивая масштаб предстоящей борьбы за распределение европейских средств. В подкасте EU Confidential журналисты Иэн Уишарт и Кэтрин Карлсон обсудили основные спорные моменты проекта бюджета на следующие семь лет.

Главная проблема заключается в отсутствии единства между государствами Евросоюза. По оценке Politico, разногласия настолько глубоки, что переговоры потребуют серьёзных усилий со стороны председателя Евросовета. Коште предстоит искать компромисс между странами, которые пока не готовы уступать друг другу.

При этом времени на достижение договорённостей остаётся немного. Кошта рассчитывает, что государства ЕС смогут выйти на окончательное соглашение менее чем за месяц. Именно поэтому нынешние переговоры рассматриваются как важный этап перед согласованием долгосрочного финансового плана.

Специальный саммит лидеров Евросоюза проходит в Брюсселе 26–27 ноября. Новый бюджет рассчитан на период с 2028 по 2034 год.

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон представит интересы Испании на саммите Евросоюза в Брюсселе вместо премьер-министра Педро Санчеса. Глава испанского правительства пропустит встречу европейских лидеров из-за предвыборной кампании. Выбор пал на французского лидера благодаря близким личным отношениям и прочным политическим связям между двумя политиками.