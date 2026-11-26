Президент Франции Эмманюэль Макрон представит интересы Испании на саммите Евросоюза в Брюсселе вместо премьер-министра Педро Санчеса. Глава испанского правительства пропустит встречу европейских лидеров из-за предвыборной кампании, сообщает Euronews.

По данным телеканала, выбор пал на французского лидера благодаря близким личным отношениям и прочным политическим связям между двумя политиками.

Регламент Европейского совета позволяет участнику заседания при голосовании представлять ещё одного члена объединения. Таким образом, Макрон сможет голосовать от имени как Франции, так и Испании.

На саммите 26-27 ноября европейским лидерам предстоит обсудить долгосрочный бюджет ЕС, финансирование Украины и кандидатуру преемника главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. На последнюю должность претендует в том числе испанский экономист Пабло Эрнандес де Кос.

Напомним, Санчес объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 29 ноября ещё в начале октября после провала правительственных инициатив по борьбе с жилищным кризисом. Одним из главных соперников действующего премьера стал лидер оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо, который уже заявил о готовности возглавить правительство.