Лидер испанской Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо пытается представить себя человеком, способным вернуть стране политическую стабильность после череды скандалов вокруг социалистического правительства. За четыре дня до досрочных парламентских выборов политик делает ставку на образ сдержанного управленца из Галисии, противопоставляя себя действующему премьеру Педро Санчесу. О кампании консерватора рассказывает Politico.

На встрече со сторонниками в Сантьяго-де-Компостела, где начиналась его политическая карьера, Фейхоо призвал однопартийцев помочь ему сделать последний шаг к резиденции главы правительства в Мадриде. Свой путь он сравнил с шестисоткилометровым паломничеством.

«Помогите мне завершить это путешествие, и я вас не подведу. Я всё тот же: с большим количеством седины, большим опытом, большим количеством шрамов, но с той же приверженностью», — заявил политик.

Фейхоо подчёркивает, что остаётся «аналоговым политиком» и делает ставку на практичность, опыт и спокойный стиль управления. Этот образ он противопоставляет публичной манере Санчеса. Консерватор обещает навести порядок в четвёртой по величине экономике Евросоюза и критикует социалистов за коррупционные скандалы, которые, по его мнению, подорвали доверие к действующей власти.

Политическую карьеру Фейхоо построил в Галисии. Он руководил автономным сообществом с 2009 по 2022 год и четыре раза подряд побеждал на региональных выборах, каждый раз получая парламентское большинство. Бывшие коллеги характеризуют его как прагматика, однако критики напоминают о жёстком контроле региональных СМИ в период его руководства и спорных эпизодах, связанных с политическим окружением.

В частности, вопросы вызывали государственные контракты на 37 миллионов евро, полученные компанией Grupo Eulen, связанной с сестрой политика. Впрочем, расследование по этому делу суд в Сантьяго-де-Компостела прекратил в 2024 году. Другой эпизод связан со старыми фотографиями Фейхоо на лодке с Марсиалем Дорадо, который впоследствии стал известен как наркоторговец. Сам факт знакомства с ним стал предметом политических споров.

На общенациональный уровень Фейхоо вышел в 2022 году, возглавив Народную партию после внутрипартийного кризиса. На выборах 2023 года консерваторы получили больше голосов, чем другие отдельные партии, однако не смогли собрать парламентское большинство и сформировать правительство. Теперь политик вновь претендует на пост премьера, но его возможное сотрудничество с правой партией Vox вызывает вопросы о будущей коалиционной политике.

В ходе нынешней кампании Фейхоо также ужесточил риторику в отношении социалистов. Он использует лозунг «упразднить санчисмо», критикует сотрудничество правительства с баскскими националистами и обвиняет окружение премьера в коррупционных связях. Санчес отвергает выдвигаемые против него обвинения. По оценкам аналитиков, если Народная партия получит возможность сформировать правительство, Фейхоо придётся искать компромисс с Vox, чья позиция по ряду вопросов правее его собственной.

Досрочные парламентские выборы в Испании назначены на 29 ноября 2026 года. По последнему среднему показателю опросов, опубликованному El País 24 ноября, Народная партия Фейхоо набирает около 31,5%, а социалисты Санчеса — 29%.