В Барселоне тысячи людей вынуждены проводить ночи на улицах, устраивая импровизированные спальни у банков, дорогих бутиков и гостиниц. Некоторые бездомные лежат буквально в нескольких метрах от туристов, которые завтракают за панорамными окнами отелей. За этой картиной стоит жилищный кризис: аренда дорожает настолько быстро, что собственное жильё становится недоступным даже для работающих горожан и пенсионеров. Об этом говорится в фоторепортаже Associated Press, опубликованном The Independent.

Один из самых тяжёлых случаев — история 67-летней Пилар Монтерде Росы. Женщина всю жизнь проработала на муниципальной скотобойне, но семь лет назад у неё диагностировали дегенеративное заболевание. Из-за проблем со здоровьем она продала собственный дом, переехала в съёмное жильё и попыталась прожить на оставшиеся деньги. Когда накопления закончились, Пилар оказалась на улице.

Сейчас женщина получает 900 евро (около 80 тысяч рублей) ежемесячного пособия по инвалидности. Однако даже этой суммы недостаточно, чтобы арендовать комнату в Барселоне. Своё отчаяние она выразила словами: «Даже собачьи экскременты на улице ценятся выше меня».

Проблема затрагивает не только людей, которые полностью лишились дохода. Среди ночующих на картонных подстилках есть работающие горожане, получатели небольших пенсий и социальных выплат. Комната в общей квартире обходится минимум в 550 евро (около 50 тысяч рублей) в месяц, причём арендодатели нередко требуют сразу внести залог за два месяца. Для людей с небольшими доходами такой первоначальный платёж становится непреодолимым препятствием.

Масштаб проблемы подтверждают данные благотворительного фонда Arrels Foundation. По его подсчётам, в декабре 2025 года на улицах Барселоны каждую ночь оставались около двух тысяч человек — на 43% больше, чем в 2023-м. Ещё 2860 бездомных в 2024 году находились в государственных и частных приютах. При этом попасть туда непросто: места ограничены, существуют очереди и процедура направления через социальные службы.

За десятилетие средняя стоимость аренды жилья по новым договорам в регионе выросла более чем на 42% и достигла 1139 евро в месяц. На фоне увеличения расходов на жильё недовольство испанцев переросло в массовые протесты. В октябре десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя защитить арендаторов и сделать жильё доступнее.