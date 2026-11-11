В Испании проходит всеобщая забастовка против дороговизны жилья и снижения покупательной способности. Два крупнейших профсоюза страны — CC. OO. и UGT — впервые с 2012 года совместно призвали граждан прекратить работу, сообщает El País.

Забастовка в Испании. Видео © Х / La_SER, el_pais, AST_HQ

Акция проходит под лозунгом «Заработная плата, жильё, цены». Организаторы требуют повышения доходов, расширения фонда государственного жилья и мер против спекуляций недвижимостью. По оценке UGT, работающим людям становится всё труднее сводить концы с концами: зарплаты не успевают за расходами.

Главным поводом для протеста стал жилищный кризис. Как пишет El País, забастовка выросла из движения против выселений, к которому затем присоединились крупнейшие профсоюзы. Она проходит за 18 дней до досрочных всеобщих выборов, назначенных на 29 ноября.

По подсчётам CC. OO., поддержку акции выразили около 4,5 тыс. советов работников, комитетов персонала и профсоюзных ячеек. Среди них — представители сотрудников Inditex, Iberdrola, Santander и других крупных работодателей.

Ранее Life.ru рассказывал, как противники дорогой аренды разбили палаточный лагерь в центре Мадрида. Акция на площади Пуэрта-дель-Соль началась после выселения пожилой жительницы и сопровождалась требованиями усилить защиту квартиросъёмщиков.