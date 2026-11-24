Вторая гражданская война в Испании может разразиться в 2036 году — ровно через сто лет после начала первой. Такой сценарий развития событий, приписываемый искусственному интеллекту, представило испанское издание El Confidencial в публикации с элементами политической сатиры.

Согласно представленному сценарию, предпосылками для вооружённого противостояния станут экономический кризис и обострение политических разногласий внутри страны. Всеобщие выборы 29 ноября 2026 года автор материала иронически называет репетицией будущего конфликта.

В публикации также затрагивается тема ностальгии части испанского общества по эпохе Франсиско Франко. Согласно описанному сценарию, правые силы смогут объединиться, тогда как левые столкнутся с внутренними противоречиями.

«История повторяется, и левые снова будут сражаться между собой, разделившись на бесчисленные отколовшиеся группы, которые не смогут договориться о широком, но едином фронте», — говорится в представленном прогнозе.

Отдельное внимание в материале уделяется миграционной политике Испании. Автор рассматривает её в контексте возможного обострения общественных противоречий и проводит параллели с событиями прошлого столетия.

В завершение публикации автор подвергает критике как испанскую оппозицию, обвиняя её в ксенофобии и расизме, так и правящую коалицию, упрекая её в коррупции и халатности.

Гражданская война в Испании началась в июле 1936 года и завершилась в апреле 1939-го победой националистов под руководством Франсиско Франко. Установленный им авторитарный режим просуществовал до его смерти в 1975 году.

5 октября премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 29 ноября. Причиной стал затяжной парламентский кризис и провал правительственных инициатив по борьбе с жилищной проблемой. Уже в ноябре страну охватила первая за 14 лет всеобщая забастовка. Испанцы выступили против роста стоимости жизни, недоступности жилья и снижения покупательной способности населения.