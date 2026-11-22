Евросоюз рискует столкнуться с политическим параличом после серии выборов в крупнейших странах объединения. Приход к власти евроскептических партий может заблокировать важнейшие решения Брюсселя, включая финансирование Украины и согласование общего бюджета. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на оценки европейских аналитиков.

С конца ноября 2026 года до конца 2027-го выборы пройдут сразу в четырёх из пяти крупнейших государств ЕС — Испании, Франции, Польше и Италии. Первой на избирательные участки 29 ноября отправится Испания, где правящая коалиция Педро Санчеса рискует уступить консервативной Народной партии и правой Vox.

Следующей весной президентские и парламентские выборы ожидаются во Франции, где одним из главных претендентов на высший государственный пост остаётся лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен. В Польше националистические партии могут отстранить от власти коалицию Дональда Туска, а в Италии премьер Джорджа Мелони рассчитывает сохранить свой пост.

Как предупреждают эксперты, усиление евроскептиков способно сформировать в Европейском совете влиятельное меньшинство, которое будет блокировать ключевые инициативы. Под угрозой могут оказаться помощь Киеву, расширение ЕС, бюджетные договорённости и совместные проекты в оборонной, энергетической и экономической сферах.

«Это может кардинально изменить облик Европы», — считает политолог Натали Точчи.

Особую тревогу аналитиков вызывают перспективы выборов во Франции. Программа Ле Пен предусматривает сокращение взносов Парижа в бюджет Евросоюза на 11 миллиардов евро, закрепление приоритета национального законодательства над европейским и пересмотр отдельных правил единого рынка. По оценке The Guardian, такие перемены способны серьёзно осложнить работу всего объединения.