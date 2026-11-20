Бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен решил побороться за пост главы государства на выборах 2027 года. О своём выдвижении политик объявил на пресс-конференции в Париже.

«Этот упадок Франции, этот инстинкт пораженчества, этот дух смерти, который всё больше овладевает нами, — всё это причины, побуждающие меня сегодня заявить перед вами: я выдвигаю свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года», — сказал он.

Среди главных проявлений кризиса политик выделил рост числа социальных протестов и тяжёлую ситуацию с государственными финансами. Отдельной критике подверглась нынешняя исполнительная власть. Эмманюэля Макрона де Вильпен охарактеризовал как президента-фантома, а его кабинет — как загнанное в угол правительство, которое лишь создаёт видимость управления страной.

За плечами будущего участника президентской гонки многолетняя работа на высших государственных должностях. С мая 2002-го по март 2004 года он руководил Министерством иностранных дел при президенте Жаке Шираке. Именно в этот период Париж выступил против участия в начатой Соединёнными Штатами войне в Ираке, и де Вильпен активно отстаивал эту позицию на международной арене.

Впоследствии политик возглавил МВД, где проработал с марта 2004-го по май 2005 года. Следующие два года он занимал пост премьер-министра Франции, покинув его в мае 2007-го.

Первое голосование на предстоящих президентских выборах назначено на 18 апреля 2027 года. Если ни одному претенденту не удастся заручиться поддержкой более половины избирателей, 2 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Согласно недавнему исследованию Elabe, в различных сценариях первого тура Марин Ле Пен получила от 31 до 33% намерений проголосовать, а Жан-Люк Меланшон — от 17 до 18,5%. Эти показатели отражают предпочтения опрошенных на момент исследования, а не результаты будущего голосования.