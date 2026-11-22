Словакия не собирается участвовать в новом кредитовании Украины, несмотря на политическое давление со стороны европейских партнёров. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в видеообращении к гражданам.

Глава правительства напомнил, что Братислава уже отказалась присоединяться к предыдущему кредиту Евросоюза для Киева на 90 миллиардов евро. По его словам, менять свою позицию Словакия не намерена, даже несмотря на попытки политического шантажа.

Фицо пояснил, что Брюссель планирует привлечь на мировых финансовых рынках около 45 миллиардов евро, предоставив гарантии по новому займу. При этом словацкий премьер усомнился, что Украина когда-либо сможет вернуть полученные средства. Таким образом, очередная финансовая помощь Киеву, по его оценке, рискует обернуться невозвратными расходами.

Ранее Life.ru сообщал, что Еврокомиссия готовит для Украины новый кредит на 45 миллиардов евро под гарантии бюджета ЕС. Брюссель рассчитывает привлечь деньги за счёт совместных заимствований, уже опробованных при выделении предыдущих 90 миллиардов. При этом Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия могут получить возможность не участвовать в финансировании Киева.