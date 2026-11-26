Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выступили против полноценного участия в новом кредитном механизме Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро. Германия и ряд других европейских государств, напротив, требуют распределить финансовые обязательства между всеми членами объединения, связывая этот вопрос с утверждением долгосрочного бюджета ЕС, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Вместе с тем премьер-министр Болгарии Румен Радев по прибытии на саммит в Брюсселе заявил, что его страна готова участвовать в финансировании гражданских нужд Украины, но не закупок оружия. На невоенную помощь в рамках нового кредита предлагается направить до 20 миллиардов евро, на военную — до 25 миллиардов.

Дополнительные средства для Киева Брюссель намерен привлечь под гарантии действующего бюджета Евросоюза. Согласно предложенному механизму, Украина должна будет вернуть деньги после получения репараций от России. Ещё 25 миллиардов евро в 2027 году планируют предоставить государства, не входящие в ЕС.

Одновременно европейским лидерам предстоит согласовать бюджет объединения на 2028–2034 годы, объём которого в последней редакции составляет 1,582 триллиона евро. Страны — крупнейшие доноры бюджета — настаивают на сокращении расходов и повышении конкурентоспособности европейской экономики. Другие государства выступают за сохранение субсидий сельскому хозяйству и поддержки менее обеспеченных регионов.

Как ранее сообщал Life.ru, председатель Евросовета Антониу Кошта уже предложил сократить бюджетные расходы на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным проектом Еврокомиссии. Экономия может затронуть научные и образовательные программы, сельское хозяйство и региональное развитие. При этом в финансовом плане сохранили возможность выделения Украине до 100 миллиардов евро.

Достичь компромисса европейские лидеры рассчитывают на саммите 17–18 декабря. Для принятия семилетнего бюджета потребуется единогласное одобрение всех 27 государств Евросоюза.

Напомним, накануне Совет ЕС утвердил выделение Украине 45 миллиардов евро в рамках ранее согласованной кредитной программы общим объёмом 90 миллиардов евро. Обсуждаемый сейчас заём станет дополнительным источником финансирования Киева. При этом расходы Евросоюза на обслуживание украинских кредитов в следующем семилетнем бюджетном периоде могут достигнуть 60 миллиардов евро.