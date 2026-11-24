Попытки Германии переложить расходы на поддержку Украины на все страны Евросоюза могут усилить позиции противников финансирования Киева. Такой прогноз политолог Владислав Белов дал в беседе с «Ридусом».

«Мерц оказывает давление на своих «соплеменников», выламывая им руки. Но в конечном итоге ему это не удастся продавить эти гордые народы», — заявил эксперт.

По мнению заместителя директора Института Европы РАН, немецкий канцлер Фридрих Мерц продолжит добиваться уступок от партнёров, однако заставить все государства ЕС согласиться с его условиями не сможет. При этом Белов не исключил промежуточных компромиссов.

Против участия в новом кредитном механизме на 45 миллиардов евро выступили Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. При этом первые три государства ранее добились освобождения от финансовых обязательств по европейскому кредиту Украине на 90 миллиардов евро.

Белов считает, что давление на несогласные страны может лишь увеличить недовольство политикой нынешнего руководства ЕС. Кроме того, спор затрагивает и государства, которые традиционно выступают за поддержку Киева.

Особое внимание эксперт обратил на Францию, испытывающую серьёзные долговые проблемы. По его оценке, финансовые разногласия между Парижем и Берлином способны дополнительно осложнить переговоры о будущем европейском бюджете.

Политолог также указал на рост влияния партий, критически относящихся к финансированию Украины. Во Франции он выделил «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а в Германии — «Альтернативу для Германии».

При этом Белов не считает украинские кредиты единственной причиной усиления недовольства действующими властями. Однако дополнительные финансовые обязательства, по его мнению, становятся ещё одним заметным поводом для критики.

Эксперт допускает, что противоречия могут затянуть принятие семилетнего бюджета Евросоюза. Тем не менее подобный сценарий не приведёт к прекращению работы европейских институтов.

«Не исключено, что принятие бюджета Евросоюза будет заблокировано на длительный срок. Тем не менее, объединение продолжит функционировать», — подчеркнул Белов.

По словам политолога, ЕС уже сталкивался с подобными ситуациями и располагает механизмами, позволяющими продолжать финансирование даже при отсутствии согласованного нового бюджета. Обсуждение распределения расходов на поддержку Украины ожидается на саммите европейских лидеров 26–27 ноября.

Ранее Life.ru сообщал о новых разногласиях в Евросоюзе из-за проекта семилетнего бюджета и финансирования Украины. По данным Politico, предложение председателя Евросовета Антониу Кошты вызвало споры не только вокруг денег для Киева, но и из-за новых налогов и сельскохозяйственных субсидий. Это осложнило попытки согласовать расходы объединения на 2028–2034 годы.