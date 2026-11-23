В Евросоюзе назревает ожесточённый спор из-за новых налогов, сельскохозяйственных субсидий и финансирования Украины. Страны объединения готовятся к сложным переговорам о семилетнем бюджете, пишет Politico.

Разногласия обострились после того, как председатель Евросовета Антониу Кошта представил обновлённый финансовый план на 2028–2034 годы. Предложение призвано примирить государства, требующие сокращения расходов, с теми, кто рассчитывает сохранить прежние объёмы финансирования.

«Вот теперь мы действительно начинаем драться», — заявил изданию один из дипломатов ЕС, комментируя предстоящие переговоры.

По данным Politico, проект Кошты оказался особенно выгодным для Франции. В нём сохраняются сельскохозяйственные субсидии и предлагается ввести общеевропейский цифровой сбор, за который выступает Париж.

Однако французские власти остались недовольны даже такими уступками. В Елисейском дворце считают, что предложенные условия не гарантируют сохранения доходов фермеров. Эта позиция вызвала раздражение государств, добивающихся сокращения общего бюджета ЕС.

Один из дипломатов европейской страны с иронией заметил, что Париж, судя по его требованиям, уже определился, кто должен оплачивать французский взнос в общеевропейскую казну. По его словам, эту роль фактически отводят Европейскому стабилизационному механизму или Европейскому центральному банку.

Не менее острые разногласия вызывает цифровой сбор, который может затронуть крупнейшие технологические компании, включая Google и Meta*. Инициатива призвана обеспечить дополнительные поступления в бюджет объединения, однако согласия между государствами пока нет.

Против нового налога выступил премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Шведский министр по европейским делам Йессика Розенкранц также усомнилась, что введение дополнительных сборов позволит решить финансовые проблемы Евросоюза.

Особую обеспокоенность вызывает возможная реакция Вашингтона. Один из европейских дипломатов предупредил, что налог на цифровые услуги способен открыть ящик Пандоры в отношениях с США. Возражения против инициативы высказывают и представители технологической индустрии.

Одновременно Брюсселю предстоит определиться с дальнейшим финансированием Украины. В проекте семилетнего бюджета Кошта предлагает сохранить для Киева €100 миллиардов. При этом расходы на выплату процентов по нынешним и будущим кредитам не должны уменьшать указанную сумму.

По словам европейского чиновника, для обслуживания таких займов рассматривается возможность создания отдельного финансового механизма. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Помимо долгосрочных обязательств, европейские лидеры должны отдельно договориться о покрытии финансовых потребностей Украины в 2027 году. Таким образом, переговоры затрагивают сразу два вопроса: распределение средств на следующие семь лет и поиск денег для Киева на ближайший год.

Ранее Life.ru сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС, если все 27 государств объединения не согласятся участвовать в финансировании Украины. По данным Financial Times, немецкий лидер изложил это требование в письме Коште. При этом Чехия, Венгрия и Словакия ранее добились освобождения от участия в выплате процентов по европейскому кредиту Киеву на €90 миллиардов.