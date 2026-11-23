Цены на газ в Европе резко выросли из-за прогнозов сильного похолодания в конце ноября и начале декабря. На торгах в понедельник стоимость топлива подскочила на 8,6%, достигнув €96,075 за мегаватт-час, сообщает Bloomberg.

Это самый значительный внутридневной скачок котировок более чем за неделю. Трейдеры опасаются, что морозы ускорят расход газа из европейских хранилищ, запасы которых и без того значительно ниже сезонной нормы.

По прогнозу Atmospheric G2, на этой неделе температура в Северо-Западной Европе окажется на 3–5 градусов ниже средних показателей за последние 30 лет. В начале декабря отклонение от нормы может увеличиться до 5–8 градусов.

Ситуацию осложняет ожидаемое ослабление ветра в Германии, Дании и Нидерландах. Из-за этого ветроэлектростанции могут вырабатывать меньше энергии, что повысит потребность в других источниках электричества, включая газ.

Дополнительное давление на рынок оказывают перебои с поставками сжиженного природного газа на фоне продолжающегося конфликта США и Ирана. Хотя экспорт нефти из Персидского залива начал восстанавливаться, поставки СПГ по-прежнему ограничены. Это усиливает конкуренцию между покупателями за доступные объёмы топлива.

За дополнительные партии сжиженного газа Европе, вероятно, придётся соперничать и с азиатскими странами. На этой неделе похолодание прогнозируется в Японии, Южной Корее, а также восточных и южных районах Китая. Впрочем, уже со второй половины недели и до начала декабря температура в регионе, как ожидается, поднимется выше нормы.

О проблемах с подготовкой Европы к отопительному сезону ранее предупреждал глава норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал. В начале ноября он обратил внимание на сокращение резервов топлива до минимальных за 15 лет значений. По словам руководителя компании, европейские покупатели всё чаще стремятся заключать долгосрочные контракты на поставки норвежского трубопроводного газа.

«Запасы газа в Европе находятся на самом низком уровне за 15 лет», — подчеркнул Опедал.

Особенно сложное положение складывается в Германии. По данным Financial Times, её подземные газохранилища были заполнены примерно на 62% при установленном законом целевом показателе 80%. В целом по Европе к концу октября уровень запасов составлял около 74,6–74,9%.

Ранее Life.ru сообщал, что к 17 ноября заполненность газовых хранилищ Евросоюза впервые с начала наблюдений в 2011 году опустилась ниже 70% для этого времени года. В Германии показатель составил лишь 57,11%, в Словакии — 48,83%, а в Латвии — 52,66%. Годом ранее европейские хранилища в середине ноября были заполнены более чем на 81%.