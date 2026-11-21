Отказ от российского газа без доступной и выгодной замены грозит европейцам увеличением расходов на жизнь, а предприятиям — дополнительными затратами. Об этом предупредил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, призвав страны ЕС ставить экономические интересы выше идеологии.

Политик считает, что прежде чем прекращать закупки у действующего поставщика, необходимо оценить возможности перехода на другие источники топлива. В противном случае финансовые последствия такого решения могут затронуть как обычных граждан, так и бизнес.

«Отказ от одного поставщика без обеспечения технически доступной и экономически выгодной альтернативы может привести к увеличению расходов как домохозяйств, так и предприятий. Считаю, что другие страны должны прежде всего тщательно учитывать собственные национальные интересы и не допускать, чтобы идеологические решения преобладали над экономической реальностью», — заявил Гашпар в беседе с РИА «Новости».

При этом, по его словам, каждое государство вправе самостоятельно выбирать энергетическую политику с учётом собственных возможностей и потребностей. Для Словакии этот вопрос имеет особое значение из-за её географического положения и сложившейся системы поставок энергоресурсов.

Вице-спикер напомнил, что республика не имеет выхода к морю, располагает развитой энергетической инфраструктурой и исторически связана с поставщиками топлива. Поэтому решения об изменении источников энергоснабжения, подчеркнул он, требуют от Братиславы особой ответственности.

Евросоюз намерен полностью прекратить импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Закупки трубопроводного топлива из России должны завершиться осенью того же года. В апреле Словакия обратилась в суд ЕС, оспаривая введённый запрет.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил Евросоюз о резком подорожании газа и усилении зависимости от поставщиков из третьих стран после отказа от российского топлива. При этом словацкие власти рассчитывают удержать тарифы на газ и электричество для населения в 2027 году и, по словам премьера, уже подготовили необходимые инструменты.