Европа может отложить запрет на российский СПГ из-за энергетического шока. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Европа сейчас стоит перед отказом от российского СПГ. Там у них, во-первых, есть в этом законе возможность отложить его (отказ) на месяц, а может быть, потом и дальше ещё на месяц. Я всё-таки думаю, что вряд ли они именно с 1 января это сделают, потому что это будет совсем безумие. У них сейчас уже цены около 1000 долларов за 1000 кубометров. А если они это сделают, то стоимость взлетит до заоблачных величин, и, скорее всего, они отложат эту тему до весны. Сергей Правосудов Директор Института национальной энергетики

Однако такой шаг, предупреждает Правосудов, не избавит европейцев от трудностей. С наступлением тёплого сезона странам ЕС предстоит восстанавливать запасы в подземных хранилищах, которые уже сейчас находятся на минимальном за всю историю наблюдений уровне. Для подготовки к следующей зиме потребуется закупать значительные объёмы топлива, поэтому стоимость останется высокой даже летом.

«Они сами себе своими руками создают проблемы, которые непонятно как решать. Тут всё зависит от того, как будет развиваться ситуация. Пока всё идёт к тому, что Иран атакует суда: и газовозы, и нефтяные танкеры. Это может привести к тому, что американцы начнут отвечать. Последует следующее обострение кризиса, и заменить российский СПГ будет просто физически нечем. При высоких ценах это обычно приводит к сокращению потребления. А что такое сокращение потребления газа зимой? Это значит, что бедные люди не смогут платить за отопление и просто замерзнут. Вот к чему это приведёт», — подчеркнул специалист.

Недостаток предложения неизбежно отражается на цене, продолжил директор института. Чем меньше энергоресурсов остаётся на рынке, тем дороже они обходятся покупателям, а повышение стоимости заставляет сокращать потребление. Особенно опасным такой сценарий он считает в зимние месяцы, когда от газа зависит отопление жилых домов. По его словам, если расходы малообеспеченных граждан вырастут в три-четыре раза, некоторые семьи попросту не смогут оплачивать тепло и рискуют замёрзнуть.

«Предсказать, насколько вырастут цены, очень трудно, потому что всё во многом зависит от катарских поставок. Как там будет развиваться ситуация зимой? Сейчас никто не скажет. Снова придётся им померзнуть. Тут и так уже у американцев проблемы, и с Катаром проблемы. Жалко европейских потребителей в этих условиях», — подытожил он.

Поводом для комментария стала публикация Bloomberg, посвящённая новому энергетическому шоку в Евросоюзе. Агентство обратило внимание, что Брюссель продолжает готовиться к полному прекращению закупок российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, несмотря на резкое увеличение стоимости энергоресурсов. При этом поставки из РФ пока сохраняются, хотя ограничения по краткосрочным контрактам начали действовать ещё весной 2026-го.

Европейские компании уже ищут альтернативных поставщиков. В частности, испанская Naturgy Energy Group объявила тендер на ежемесячные спотовые партии СПГ с января 2027-го по декабрь 2028 года. Таким образом предприятие готовится обеспечить импорт топлива в течение двух лет после вступления запрета в силу.

По информации Bloomberg, с февраля стоимость природного газа для европейских потребителей увеличилась почти на 200%. В конце октября котировки впервые за четыре года превысили отметку в 100 евро за мегаватт-час. При этом, согласно приведённой агентством оценке Еврокомиссии, с начала войны США и Израиля против Ирана дополнительные расходы объединения на импорт энергоносителей превысили 127 миллиардов евро.

Ранее Life.ru сообщал о рекордном расходовании газа из европейских хранилищ в начале отопительного сезона. По данным Gas Infrastructure Europe, с 28 октября по 17 ноября страны региона израсходовали 5,1 миллиарда кубометров топлива. Это составляет 10,7% от объёма, закачанного при подготовке к зиме, причём среднесуточные темпы отбора оказались максимальными за всю историю наблюдений для первых трёх недель сезона.