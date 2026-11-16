Евросоюз вряд ли отложит до весны запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), хотя отказ от поставок в разгар зимы может поднять цены, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Он напомнил, что европейские лидеры сами критиковали США за сделку с РФ по дизельному топливу. Теперь им будет трудно объяснить, почему для закупок газа нужно сделать исключение.

«Европейцы сами себя лишили одного из крупнейших поставщиков в разгар отопительного сезона, что станет ещё одним из факторов роста цен на топливо», — заявил аналитик в беседе с «Ридусом».

С начала отопительного сезона страны ЕС уже израсходовали 6 млрд кубометров газа — десятую часть того, что закачали за лето. Хранилища заполнены на 70,55% против 82% годом ранее.

Брать газ из запасов сейчас выгоднее, чем покупать на рынке. Когда топливо закачивали в хранилища, тысяча кубометров стоила немногим больше 400 долларов. Теперь на бирже за тот же объём просят свыше 1100 долларов. По оценке специалиста, при нынешнем темпе отбора к весне хранилища могут опустеть.