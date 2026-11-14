Евросоюз потратил на российские энергоресурсы около 320 миллиардов долларов с 2022 года, несмотря на политику сокращения закупок топлива у Москвы. При этом расходы европейских стран на импорт энергоносителей в 2026 году значительно выросли. Об этом директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал в интервью ТАСС.

Дипломат обратил внимание, что европейские государства продолжают приобретать российское энергетическое сырьё, хотя объёмы поставок сократились. В подтверждение высоких расходов ЕС он привёл слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее сообщила о дополнительных 100 миллиардах евро, потраченных на импорт топлива в 2026 году.

При этом сама глава ЕК в выступлении перед Европарламентом 6 октября связывала увеличение расходов на все импортируемые ископаемые энергоресурсы с ростом мировых цен. Она сообщала, что с конца февраля газ в ЕС подорожал на 140%, а дизельное топливо — вдвое. Позднее фон дер Ляйен увеличила оценку дополнительных энергетических затрат Европы до 127 миллиардов евро.

Биричевский подчеркнул, что Россия по-прежнему остаётся одним из крупнейших игроков мирового газового рынка. По его словам, страна занимает первое место по запасам природного газа и второе — по объёмам его добычи.

«Можно ли изолировать такого крупного производителя в условиях роста потребления этого энергоресурса? Считаю вопрос риторическим», — заключил представитель МИД РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз за десять месяцев 2026 года потратил на закупку российского сжиженного природного газа 8,7 миллиарда евро, превысив расходы за весь предыдущий год более чем на 20%. Согласно исследованию немецкой организации Urgewald, европейские порты приняли 12,89 миллиона тонн топлива с проекта «Ямал СПГ», увеличив поставки на 6,3% в годовом выражении. В октябре объём закупок сократился на 11% относительно сентября, однако из-за подорожания газа затраты выросли до 839 миллионов евро. Основным покупателем стала Франция, получившая 70% европейских поставок с российского арктического проекта за месяц. Наращивание расходов происходит на фоне подготовки ЕС к запрету импорта российского СПГ по долгосрочным контрактам с января 2027 года.