Болгария впервые заняла третье место среди стран Евросоюза по стоимости закупок российского природного газа. В сентябре 2026 года она заплатила за трубопроводные поставки 229,7 миллиона евро, что в 2,7 раза больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает РИА «Новости», изучившее статистику Евростата.

По сравнению с августом расходы Софии выросли на 40%. При этом лидеры рейтинга не изменились: первые две позиции второй месяц подряд удерживают Франция и Венгрия.

Французские компании потратили на российский СПГ 335,8 миллиона евро. Это на треть превышает августовскую сумму и в 1,8 раза — показатель сентября 2025 года. Венгерские закупки газа по трубопроводам достигли 260,7 миллиона евро, прибавив 14% за месяц и 12% за год.

За пределами первой тройки осталась Греция с результатом 165,5 миллиона евро. В сравнении с прошлым сентябрём её расходы на российский трубопроводный газ увеличились в 1,9 раза, хотя относительно августа сократились на 7%.

На пятую строчку поднялась Словакия. Стоимость приобретённого ею российского сжиженного газа составила 127 миллионов евро. За месяц этот показатель вырос на 19%, а за год — втрое.

В список покупателей также вошли Нидерланды и Португалия. Нидерланды импортировали российский газ на 106,9 миллиона евро, нарастив закупки на 26% к августу и на 8% к сентябрю прошлого года. Португальский импорт оценили в 55,5 миллиона евро.

Ранее Life.ru сообщал, что Евросоюз за первые десять месяцев 2026 года потратил на российский СПГ около 8,7 миллиарда евро, превысив расходы за весь 2025 год более чем на 20%. За этот период европейские порты приняли 12,89 миллиона тонн сжиженного газа с проекта «Ямал СПГ». Крупнейшим покупателем в октябре стала Франция, на которую пришлось 70% европейских поставок с этого проекта.