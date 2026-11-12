Евросоюз за первые десять месяцев 2026 года потратил на российский сжиженный природный газ около $9,6 млрд, или 8,7 млрд евро. Это более чем на 20% превышает расходы за весь 2025 год, хотя до вступления в силу полного запрета на импорт российского СПГ остаётся менее двух месяцев. Такие данные приводит The Kyiv Independent со ссылкой на немецкую организацию Urgewald.

Исследователи проанализировали информацию аналитической компании Kpler о поставках с проекта «Ямал СПГ». С января по октябрь европейские порты приняли 12,89 млн тонн топлива — на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На страны ЕС пришлось около 81% всех поставок с российского арктического проекта.

Особенно показательной оказалась ситуация в октябре. За месяц европейские покупатели получили 705,6 тысячи тонн российского СПГ, что на 11% меньше сентябрьского объёма. Однако из-за подорожания топлива расходы не сократились, а выросли на 2,6%, достигнув примерно 839 млн евро.

Крупнейшим покупателем в октябре стала Франция, на которую пришлось 70% европейских поставок с «Ямала». Во французские порты прибыли семь партий газа, ещё две направились в Испанию и одна — в Нидерланды. При этом Бельгия, ранее входившая в число основных получателей российского СПГ, третий месяц подряд не принимала грузы через терминал Зебрюгге. Примечательно, что Испания возобновила импорт российского газа после сентябрьской паузы.

Наращивание расходов происходит на фоне подготовки ЕС к окончательному отказу от российского сжиженного газа. Согласно утверждённому Евросоюзом графику, с 1 января 2027 года прекратятся поставки по оставшимся долгосрочным контрактам. Ограничения на краткосрочные соглашения действуют с апреля 2026-го. Для трубопроводного газа предусмотрены другие сроки — до осени следующего года.

По оценке Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), Евросоюз по-прежнему закупает почти половину экспортируемого Россией СПГ. Представитель Urgewald Себастьян Рёттерс считает, что потеря европейского рынка может серьёзно осложнить работу российских арктических газовых проектов. По его мнению, перенаправление поставок на более дальние рынки увеличит транспортные расходы и сократит прибыль экспортёров.