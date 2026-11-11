Испания в октябре возобновила закупки российского сжиженного природного газа. В сентябре поставки СПГ из РФ впервые с 2022 года сократились до нуля, однако вновь начались уже в следующем месяце, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagás, представленные в её статистическом бюллетене.

За октябрь королевство получило из России 2086 ГВт·ч СПГ, что составило 6,4% общего объёма газового импорта. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос почти вдвое: тогда было закуплено 1078 ГВт·ч топлива.

По итогам месяца РФ заняла четвёртое место среди крупнейших поставщиков газа в Испанию. Лидером стали США с долей 44,3%, следом расположились Алжир (30,6%) и Португалия (6,9%).

При этом за январь — октябрь Россия сохранила третью позицию в общем рейтинге. Первое место за этот период удерживает Алжир, второе занимают Соединённые Штаты.

Всего с начала года Испания закупала природный газ у 15 государств, включая Нигерию, Францию, Норвегию и Турцию. Возобновление российского импорта произошло на фоне подготовки Евросоюза к прекращению закупок СПГ из РФ с 1 января 2027 года.

Ранее Life.ru сообщал, что Испания намерена отказаться от российского СПГ с 2027 года, несмотря на действующие долгосрочные контракты. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес. По его словам, Мадрид рассчитывает использовать собственные мощности по хранению и переработке сжиженного газа, чтобы расширить поставки топлива другим европейским государствам, в том числе за счёт закупок у США.