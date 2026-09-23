Испания решила отказаться от российского СПГ с 2027 года, несмотря на контракты

Испания намерена прекратить закупки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, даже несмотря на то, что у местных компаний остаются долгосрочные соглашения с поставщиками. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес.

По словам главы испанского МИД, Мадрид будет соблюдать новые ограничения Евросоюза на российские энергоресурсы. При этом он отметил, что действующие договоры на поставку СПГ заключались на годы вперёд, поэтому их невозможно отменить мгновенно.

«Санкции не удалось бы ввести без согласия Испании, у некоторых испанских компаний есть действующие контракты на поставку СПГ, которые заключаются на много лет вперёд. Это не то, что можно решить в последнюю минуту, поэтому они действуют на протяжении десятилетий. Мы намерены выполнять требования новых санкций», — сказал Альбарес.

Министр также подчеркнул, что Испания располагает одними из крупнейших в Европе мощностями для хранения и переработки сжиженного газа. По его словам, это позволит стране нарастить роль в поставках СПГ другим европейским государствам.

«Это также открывает возможности для остальной Европы. Мы можем помочь им в поставках СПГ от надёжных партнёров, таких как, например, США», — отметил глава испанского внешнеполитического ведомства.

При этом Россия остаётся одним из крупных поставщиков СПГ для Испании. Согласно данным испанской энергетической компании Enagás, за январь–август 2026 года доля российского топлива сохранялась на заметном уровне, а РФ занимала третье место среди поставщиков после США и Алжира.

До этого Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года. Ограничения также предусматривают постепенный отказ от российского трубопроводного газа.

Ранее Life.ru писал, что Литва подписала десятилетний контракт на поставки природного газа из США. Соглашение рассчитано на период с 2027 по 2036 год и должно покрыть значительную часть потребностей бытовых потребителей страны. В Вильнюсе рассчитывают таким образом снизить зависимость от колебаний цен на европейском энергетическом рынке.