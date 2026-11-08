Европейские страны всего за десять дней отопительного сезона израсходовали около 5% объёма газа, закачанного в подземные хранилища за лето. На фоне похолодания отбор топлива более чем вдвое превысил средние показатели последних пяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные расчёты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

По информации агентства, отопительный сезон начался 28 октября, когда европейские подземные хранилища достигли осеннего максимума заполненности в 74,96%. Однако уже в первые десять дней расход газа резко вырос. Суммарный отбор оказался в 2,2 раза выше среднего уровня за аналогичный период предыдущих пяти лет.

За это время Европа извлекла из хранилищ почти 3 миллиарда кубометров топлива. При этом нетто-отбор, то есть разница между объёмами извлечённого и закачанного газа, превысил 2 миллиарда кубометров. Этот показатель более чем втрое превысил среднее пятилетнее значение.

Особенно интенсивно газ расходовался в отдельные дни. По подсчётам ТАСС, рекордные для соответствующих дат объёмы отбора были зафиксированы семь раз: 28 и 29 октября, а также 1, 2, 4, 5 и 6 ноября.

Всего за летний сезон европейские страны закачали в хранилища 51,2 миллиарда кубометров газа. Таким образом, за десять дней чистый расход составил около 5% от объёма летней закачки.

К 6 ноября заполненность европейских подземных хранилищ снизилась до 72,98%. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 82,8%. Нынешний уровень оказался на 16,63 процентного пункта ниже среднего значения для этой даты за последние пять лет.

По данным GIE, в хранилищах Евросоюза осталось менее 80 миллиардов кубометров топлива. Это примерно на 11,6 миллиарда кубометров меньше, чем год назад. По оценке ТАСС, речь идёт о минимальном показателе для начала ноября с 2013 года.

Ситуация осложняется тем, что страны ЕС не смогли сформировать запасы на предусмотренном общеевропейскими правилами уровне. Законодательство предполагает достижение целевого показателя заполненности хранилищ в 90% в период с 1 октября по 1 декабря, при этом допускаются определённые отклонения в зависимости от ситуации на рынке.

Дальнейшая скорость расходования запасов будет зависеть прежде всего от температуры воздуха, потребления и стабильности поставок газа. Несмотря на низкую заполненность хранилищ, это пока не означает неизбежного дефицита топлива: европейские страны продолжают получать газ по трубопроводам и через терминалы сжиженного природного газа.

Ранее Life.ru сообщал, что Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа. К началу ноября европейские подземные хранилища были заполнены всего на 74,62%, хотя годом ранее показатель достигал 82,8%. Особенно низкий уровень запасов наблюдался в Германии и Нидерландах, тогда как Польша и Италия накопили значительно больше топлива.