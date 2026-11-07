Поставки российского трубопроводного газа в Турцию резко увеличились на фоне заявлений Анкары о намерении сократить закупки топлива из РФ. За первые пять дней ноября турецкие потребители получили почти в четыре раза больше газа, чем за аналогичные периоды сентября и октября. Такие данные представил «Газпром».

Положительная динамика наблюдалась и месяцем ранее. По информации российского холдинга, совокупный объём поставок в Турцию за октябрь превысил сентябрьский показатель на 78%.

Накануне министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар объяснил сокращение закупок российского газа его высокой стоимостью. По словам главы ведомства, Анкара всё активнее обращается к американским поставщикам, предлагающим более выгодные условия. При этом министр подчеркнул, что республика не собирается полностью отказываться от российского топлива и продолжит искать наиболее экономичные варианты импорта.

Газ поступает в Турцию по двум черноморским магистралям — «Голубому потоку» и «Турецкому потоку». Последний также используется для транспортировки российского топлива в государства Южной и Юго-Восточной Европы.

Между тем оператор «Турецкого потока» South Stream Transport B.V. подал иск к украинскому «Нафтогазу» и нидерландской Gasunie Transport Services. Заявление поступило в Арбитражный суд Московской области 5 ноября, а «Газпром» привлечён к разбирательству в качестве третьего лица. Первое заседание назначено на 1 декабря. Спор отнесён к категории корпоративных, однако конкретные требования оператора и их финансовая оценка в опубликованных материалах не раскрываются. Ранее российские суды уже рассматривали разногласия между структурами «Газпрома» и Gasunie, связанные с исполнением международных арбитражных решений.