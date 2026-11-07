Турция может продолжить сокращать закупки российского газа в пользу более дешёвых поставок из США и других стран. Причина такого решения исключительно экономическая, а не политическая. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар на встрече с журналистами в Стамбуле, сообщает Türkiye Today.

«Причина, по которой мы покупаем меньше газа у России и больше у США, очень проста: дело не в политике, а в цене. Российский газ чрезвычайно дорогой», — подчеркнул министр.

По словам Байрактара, среди альтернатив — закупки сжиженного природного газа, расширение сотрудничества с другими поставщиками и использование иных источников энергии.

При этом полностью прекращать энергетическое сотрудничество с Москвой Турция не собирается. Министр признал, что республика по-прежнему нуждается в российском газе.

Россия остаётся одним из основных поставщиков газа в Турцию. Топливо поступает по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток». Вместе с тем страна активно развивает инфраструктуру для приёма СПГ. В 2025 году объём американских поставок достиг 9,19 миллиарда кубометров, обеспечив почти 16% турецкого газового импорта.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте неожиданно напомнил европейским политикам о масштабных закупках российского газа, когда те возмутились топливной сделкой Дональда Трампа с Москвой. По его словам, соглашение России и США о поставках дизеля вызвало настоящую панику в Европе. Однако сам Евросоюз продолжает приобретать российский СПГ в объёмах, значительно превосходящих масштабы американской сделки.