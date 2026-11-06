После возобновления экспорта газа на Украине резко выросли внутренние цены на топливо. По приведённым участниками рынка данным, стоимость тысячи кубометров поднялась более чем на 30% — с 15,8 до 21 тысячи гривен без НДС. При этом за рубежом украинский газ можно продать значительно дороже.

В октябре из страны вывезли около 160 миллионов кубометров природного газа. Согласно данным Оператора ГТС Украины, основными направлениями стали Венгрия, получившая 118 миллионов кубометров, и Польша, куда отправили ещё около 40 миллионов.

Большая часть октябрьских поставок пришлась на ранее ввезённое в страну топливо, хранившееся на украинской территории. Такой газ можно было отправлять за границу и до официального возобновления экспорта собственной добычи.

Правительство Украины 7 октября частично сняло запрет, действовавший с 2022 года. После этого местные производители получили возможность продавать за рубеж часть добываемого ресурса. Уже в октябре компании заключили экспортные сделки, предусматривающие поставки в последующие месяцы.

Разница в ценах делает зарубежный рынок привлекательнее для поставщиков. Если внутри Украины тысяча кубометров оценивается примерно в 21 тысячу гривен без НДС, то экспортные предложения достигают 45–46 тысяч.

Участники рынка допускают дальнейшее подорожание газа в зимние месяцы по мере сближения внутренних и внешних котировок. Одновременно возникают опасения, что продажи за границу могут осложнить обеспечение собственных потребителей топливом.