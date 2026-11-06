Оператор газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V. подал иск к украинскому «Нафтогазу» и нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Services (GTS). Заявление поступило в Арбитражный суд Московской области 5 ноября. Об этом свидетельствуют сведения картотеки арбитражных дел.

В числе ответчиков указаны сразу две зарубежные компании. При этом российский энергетический холдинг «Газпром» привлечён к разбирательству в качестве третьего лица.

Суд принял заявление к производству 5 ноября. Первое заседание по делу назначено на 1 декабря 2026 года.

Пока известно лишь, что иск отнесён к категории корпоративных споров. Конкретные требования South Stream Transport, их финансовая оценка и основания обращения в суд в опубликованных материалах не раскрываются.

При этом судебные разбирательства между структурами «Газпрома» и нидерландской Gasunie ведутся уже не первый месяц. В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск российского холдинга к GTS и двум юридическим фирмам из Нидерландов. Спор касался исполнения решения международного арбитража о взыскании денежных средств с «Газпрома».

В начале ноября стало известно, что российский суд запретил Gasunie добиваться за рубежом исполнения арбитражного решения о взыскании около 57,4 миллиона евро. Разбирательство было связано с обязательствами «Газпром экспорта» перед нидерландским оператором. При этом пока нет подтверждений, что новый иск South Stream Transport непосредственно связан с этим делом.

Сам «Турецкий поток» представляет собой экспортный газопровод, соединяющий Россию и Турцию по дну Чёрного моря. Он был введён в эксплуатацию в январе 2020 года и состоит из двух ниток общей проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

Одна нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для транспортировки топлива в страны Южной и Юго-Восточной Европы. После прекращения транзита российского газа через Украину в январе 2025 года «Турецкий поток» стал основным действующим трубопроводным маршрутом поставок российского газа в Европу.

Ранее Life.ru сообщал о начале переезда оператора «Турецкого потока» из Нидерландов в Венгрию. В декабре 2025 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что компания South Stream Transport приступила к смене юрисдикции. Незадолго до этого суд в Амстердаме арестовал активы оператора в рамках разбирательства с участием структур «Газпрома». При этом поставки газа по трубопроводу продолжились.