Сийярто: Оператор «Турецкого потока» начал переезд из Нидерландов в Венгрию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis
Компания South Stream Transport, оператор газопровода «Турецкий поток», начала процесс переезда из Нидерландов в Венгрию. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, работа компании не ограничена санкциями.
«Начался переезд компании из Нидерландов в Венгрию, и её работа не ограничена никакими санкциями», — написал Сийярто в соцсетях. Он также отметил, что вокруг деятельности оператора распространялись «пугающие истории», которые, как утверждает министр, не соответствуют действительности.
Накануне Окружной суд Амстердама арестовал активы South Stream Transport в рамках разбирательства с участием структур «Газпрома». При этом газопровод продолжает функционировать, обеспечивая поставки российского газа в Турцию и страны Южной Европы.
Газопровод «Турецкий поток» введён в эксплуатацию в 2020 году. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая: одна поставляет газ в Турцию, вторая направлена на страны Южной и Юго-Восточной Европы. Оператором системы является компания South Stream Transport B.V., зарегистрированная в Нидерландах, которая ранее уже сталкивалась с юридическими и санкционными рисками из-за европейских мер против российских энергоактивов.
В последние месяцы в ЕС обсуждаются дополнительные механизмы контроля над энергетическими проектами, связанными с Россией. На этом фоне арест активов South Stream Transport стал одним из наиболее резонансных решений, однако газопровод продолжает работу. Переезд оператора в Венгрию может стать попыткой минимизировать риски для дальнейшего функционирования «Турецкого потока».
