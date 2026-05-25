Казахстан отказал «Нафтогазу» во взыскании с «Газпрома» порядка $1,4 млрд

Казахстан отказал «Нафтогазу» в попытке взыскать с российской госкорпорации «Газпром» порядка 1,4 миллиарда долларов, так как арбитраж не имеет отношения к юрисдикции республики. Об этом заявил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

По его словам, Астана не станет транзитной площадкой для исполнения решений, юридически не связанных с Казахстаном. Поэтому вердикт суда Международного финансового центра «Астана», признавшего решение швейцарского арбитража, выполнен не будет.

Глава ведомства пояснил, что в деле отсутствуют локальные основания — российская компания не входит в МФЦА, сделка совершалась вне его периметра, а стороны не договаривались о переносе разбирательств в столицу Казахстана. Следовательно, местные правовые инструменты не позволяют приводить такие решения в исполнение на территории республики.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин вскоре посетит Казахстан, чтобы провести переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым. В центре обсуждений — текущее состояние взаимодействия и дальнейшее укрепление стратегического партнёрства.