Огненный град более суток: Объекты «Нафтогаза» горят в Харьковской и Полтавской областях
«Нафтогаз» заявил, что удары по инфраструктуре продолжаются более суток
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Компания «Нафтогаз» сообщила о продолжающихся ударах по объектам газовой инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.
По данным компании, атаки продолжаются уже более суток. В результате произошедшего были серьёзно повреждены объекты и оборудование.
Ранее сообщалось, что Черниговскую область заволокло густым дымом от пожара на газовой инфраструктуре. Кроме того, в Днепропетровской области были повреждены объекты «Нафтогаза».
Напомним, сегодня в Минобороны России сообщили, что ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины и цеха сборки дронов ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что всего поражение нанесено в 142 районах.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.