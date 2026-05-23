Огненный град более суток: Объекты «Нафтогаза» горят в Харьковской и Полтавской областях

Компания «Нафтогаз» сообщила о продолжающихся ударах по объектам газовой инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.

По данным компании, атаки продолжаются уже более суток. В результате произошедшего были серьёзно повреждены объекты и оборудование.

Напомним, сегодня в Минобороны России сообщили, что ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины и цеха сборки дронов ВСУ. В военном ведомстве уточнили, что всего поражение нанесено в 142 районах.