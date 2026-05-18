В Днепропетровской области на юго-востоке Украины повреждены объекты «Нафтогаза»

В Днепропетровской области на юго-востоке Украины повреждены объекты инфраструктуры энергокомпании «Нафтогаз». Как утверждается, для поражения целей использовались баллистические ракеты. Это следует из заявления пресс-службы компании.

«Есть повреждения и разрушения. Оценить их масштаб можно будет только после отбоя тревоги. Самое главное-по состоянию на эту минуту персонал атакованных объектов не пострадал», — заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

После крупнейшей террористической атаки ВСУ на города России наша армия ответила ударом возмездия по объектам на Украине. БПЛА и ракеты заставили главаря киевского режима Владимира Зеленского обратиться к Европе. Какие цели поражены — в материале Life.ru.