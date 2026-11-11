Суд Евросоюза уже более полугода рассматривает иски Венгрии и Словакии с требованием отменить запрет на импорт российского газа, однако до сих пор не называет сроков вынесения решений. Оба дела остаются открытыми, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе судебной инстанции.

«Суд не предоставляет ориентировочных дат будущих процессуальных действий или оценок того, когда могут быть вынесены решения», — пояснили представители ведомства.

Будапешт и Братислава оспаривают регламент ЕС 2026/261, предусматривающий поэтапное прекращение закупок трубопроводного и сжиженного природного газа из России. По мнению властей двух стран, документ фактически представляет собой санкционную меру, для принятия которой требовалось единогласное согласие всех членов объединения. Однако его утвердили квалифицированным большинством голосов в рамках энергетической и торговой политики.

Венгрия обратилась в Суд ЕС 2 февраля, а Словакия подала заявление 24 апреля. Согласно официальному реестру, разбирательства по обоим делам продолжаются. При этом само обращение с исками не приостанавливает действие спорного регламента.

В судебной инстанции также не стали уточнять, могут ли два производства объединить в одно. Как отметили в пресс-службе, соответствующие решения, если они будут приняты, опубликуют в установленном порядке.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Евросоюзу новым судебным иском в случае полного запрета импорта российской нефти. Политик подчеркнул, что Братислава готова оспаривать подобное решение, поскольку прекращение поставок по трубопроводу «Дружба» затронет интересы страны.