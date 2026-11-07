Словакия готова обратиться в суд Евросоюза, если Брюссель примет решение о полном прекращении поставок российской нефти. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Он напомнил, что Братислава уже оспаривает европейский запрет на импорт российского газа, который должен вступить в силу в 2027 году.

«Если придёт решение, что должны быть прекращены окончательно и поставки нефти, мы будем по всей видимости и это решение атаковать в соответствующем суде», — заявил Фицо.

Премьер напомнил, что Словакия уже подала иск против Еврокомиссии из-за программы REPowerEU, предусматривающей отказ от российских энергоресурсов. Согласно утверждённому плану, Евросоюз намерен прекратить импорт российского сжиженного природного газа с начала 2027 года, а трубопроводного — к осени того же года.

Братислава обратилась в суд ЕС в апреле. Словацкие власти считают, что решение о запрете российского газа было принято с нарушением принципов Евросоюза. По мнению Фицо, речь идёт о санкционной мере, для утверждения которой требовалось согласие всех государств объединения. Однако документ приняли квалифицированным большинством голосов, несмотря на возражения Словакии и Венгрии.

Для Словакии вопрос российских энергоресурсов имеет особое значение. В Братиславе расположен нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, принадлежащий венгерской группе MOL. Предприятие зависит от поставок российской нефти, которая поступает по трубопроводу «Дружба» через территорию Украины. Поэтому возможное прекращение импорта нефти также может стать предметом судебного спора между Братиславой и Брюсселем.

Ранее Life.ru сообщал, что Фицо предупредил Евросоюз о резком росте цен на газ после полного отказа от российских поставок. По мнению словацкого премьера, такая политика усилит зависимость Европы от альтернативных поставщиков, прежде всего США и других государств за пределами ЕС. Он также напомнил, что действующий контракт Словакии на поставку российского газа рассчитан до 2034 года.