Европа расходует газ из подземных хранилищ рекордными темпами для первых трёх недель отопительного сезона. Об этом сообщил «Газпром» в своём Telegram-канале, сославшись на данные Gas Infrastructure Europe.

«По данным Gas Infrastructure Europe, с 28 октября (начало сезона отбора в этом году) по 17 ноября из европейских ПХГ поднято уже 5,1 миллиарда кубометров газа. Это 10,7% от объема газа, закачанного при подготовке к зиме. Среднесуточный темп расхода газа из ПХГ - исторически максимальный для первых трех недель с начала сезона отбора», — говорится в сообщении компании.

Таким образом, за первые три недели европейские страны извлекли из подземных резервуаров объём топлива, сопоставимый с более чем десятой частью газа, закачанного перед отопительным сезоном.

Отбор начался 28 октября. К 17 ноября его суммарный объём достиг 5,1 миллиарда кубометров. В «Газпроме» подчеркнули, что прежде за аналогичный период с начала сезона запасы не расходовались столь интенсивно.

Речь идёт именно о темпах извлечения топлива из хранилищ. Показатель 10,7% относится к объёму газа, закачанного при подготовке к зиме, а не ко всем европейским газовым запасам.