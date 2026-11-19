Европейские газохранилища опустели до рекордного для середины ноября уровня: заполненность впервые с 2011 года упала ниже 70%. Такие результаты получило РИА «Новости», изучив данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

К завершению газовых суток 17 ноября в подземных хранилищах Евросоюза оставалось 69,95% топлива от их общей вместимости. Год назад показатель достигал 81,62%, а в ноябре 2023-го — почти 99%. Нынешние резервы также значительно уступают среднему уровню последних пяти лет.

Особенно заметно отставание в отдельных странах. В Словакии хранилища заполнены лишь на 48,83%, в Латвии — на 52,66%, в Германии — на 57,11%. В Австрии показатель составляет 62,73%, в Бельгии — 69,86%.

Евросоюз начал расходовать газ ещё 28 октября, причём уже тогда запасы составляли рекордно низкие для начала сезона 74,9%. По данным «Газпрома», похолодание привело к серии исторических максимумов суточного отбора топлива. Компания предупреждала, что быстрое сокращение резервов создаёт риски для стабильного газоснабжения зимой.

Ранее Life.ru сообщал, что за неполные три недели отопительного сезона Европа израсходовала десятую часть летних запасов газа. С начала отбора из хранилищ извлекли почти пять миллиардов кубометров топлива — более чем вдвое больше среднего показателя за аналогичный период предыдущих пяти лет.